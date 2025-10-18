Torino-Napoli: Ecco le formazioni ufficiali. Conte sorprende tutti in attacco

Oggi alle 18:00 il Napoli di Conte affronterà il Torino in trasferta. I partenopei, dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa, cercano la vetta in solitaria in attesa di Roma – Inter.

Gli azzurri scenderanno in campo con l’ormai solito 4-1-4-1 senza McTominay e Hojlund. Al loro posto ci saranno Lucca e Spinazzola che giocherà alto a sinistra. Sulla fascia destra ci sarà Neres al posto di Politano mentre in difesa Conte schiera i soliti Juan Jesus, Beukema e Di Lorenzo con Olivera sulla fascia sinistra.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino – Napoli:

TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. Allenatore: Baroni

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca. Allenatore: Conte