Manna: “Giochiamo tante partite ed è inutile correre dei rischi. Sulle condizioni di Hojlund e Mctominay…”

Il ds Manna ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Torino – Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Hojlund e McTominay:

“Giochiamo tante partite, è inutile in questo momento correre dei rischi soprattutto su Rasmus che ha un affaticamento. Lunedì partiamo per l’Olanda e non era opportuno prendere dei rischi. Scott ha preso un colpo, ha dei punti e quindi abbiamo deciso di preservare anche lui. Come ieri ha detto il mister, abbiamo costruito la rosa capendo che fosse difficile lasciare fuori uno dei 4 centrocampisti e quindi variare i moduli”.

Sul poco minutaggio dato ad alcuni giocatori:

“Abbiamo tanti giocatori che hanno avuto ancora poco spazio ma la stagione è lunga, abbiamo giocatori che possono ricoprire più ruoli. Ci sono Elmas, Lang, Gutierrez. Oggi Neres gioca la seconda da titolare, bisogna dare continuità visto che il lavoro quotidiano è stato positivo”.

Su Lukaku:

“Sta terminando l’iter riabilitativo in Belgio, tornerà le prossime settimane e poi partirà con il programma di riatletizzazione per portarlo in campo. Lo aspettiamo perché è un leader, è importante ed è il nostro centravanti. Romelu per noi è Romelu“