Sky – Conte vuole gestire il rientro di Politano, pronto il suo sostituto

Secondo quanto riporta Sky Sport, il Napoli si prepara al prossimo match in trasferta a Torino contro i granata sabato alle 18. Conte dovrà valutare diverse situazioni, dagli infortuni alla sfida di Champions contro il PSV Eindhoven. Matteo Politano, tornato ad allenarsi in gruppo ma ancora alle prese col fastidio al gluteo, potrebbe restare in panchina lasciando spazio a Neres. A centrocampo Gilmour sostituirà l’infortunato Lobotka. In attacco, spazio a Hojlund che è in grande spolvero: sei gol nelle ultime quattro partite tra club e nazionale.