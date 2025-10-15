Juan Jesus a Crc: “Spero di proseguire la carriera a Napoli, mi trovo bene e vivo la città. Beukema? Un ragazzo pronto. Marianucci? Non giudicatelo per Milano”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, emittente partner della società. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“100 presenze con il Napoli, cosa significano per te? Per me è un significato importante. 100 presenze qui sono importanti, poi con 2 scudetti è ancora meglio. Spero di continuare questa storia, sono sempre stato accolto bene nonostante le critiche. Ho sempre lavorato bene”.

“Napoli-Genoa? Abbiamo sempre fatto il nostro gioco. Il Genoa ha approfittato di un’occasione ma non penso che il primo tempo sia stato diverso dal secondo. Abbiamo sempre dominato il match, abbiamo sbagliato in alcune situazioni ma non è una partita a due facce. Poi il risultato è venuto fuori perché meritavamo di vincere al 100%, non abbiamo mai mollato e sapevamo dell’importanza dei 3 punti”.

“La coppia con Beukema? Mi trovo bene. Sam è un ragazzo pronto, ha disputato una stagione importante con il Bologna. Oggi ci sta dando una mano, lui sta capendo l’importanza di giocare a Napoli. Anche in Champions League ha giocato bene. È giovane ed ha tante cose da imparare. Ma non solo da lui, c’è anche Marianucci, nonostante gli errori a Milano ha giocato una partita tranquilla. Ci sono Buongiorno e Rrahmani, come difensori siamo pronti a difendere e dare il nostro contributo”.

“Marianucci? È bravo. Viene dall’Empoli, è un ragazzo molto sicuro e tecnicamente forte. Sembra che abbia già 26-27 anni, farà una bella carriera. È un bravo ragazzo e si impegna, in allenamento fa sempre bene. La gente ha parlato degli errori con il Milan, ma solo chi gioca può capire certe cose. È un ragazzo che farà tanta strada”.

“Avete totalizzato solo 2 clean sheet, subito 6 gol in campionato e 3 in Champions. State lavorando per migliorare l’inviolabilità? A Manchester abbiamo preso 2 gol in 10. La matematica dei gol presi non conta per me, dobbiamo sempre fare i punti. Se la partita finisce 5-4 o 3-2, a me interessa giocare bene e fare punti”.

“Conte ti ha definito ‘immortale’… Ho sempre dato del mio meglio ovunque sono stato. A Napoli ho avuto il boom della mia carriera, ma perché ho trovato una società che mi ha dato molta fiducia. Quando hai serenità nella vita privata e la testa libera così come nel lavoro, mi sento tranquillo. Per me l’età è un numero. Se guardiamo i dati degli allenamenti sono quello che spinge di più, sia perché devo dare l’esempio, sia perché devo sempre dare del mio meglio, anche se arrivano dei dolori. Sono sereno e voglio continuare, non mi pesa avere 34 anni”.

“Che partita sarà Torino-Napoli? I granata hanno avuto un inizio complicato, ma sono sicuramente una buona squadra. Ci gioca gente che conosciamo come Ngonge e Simeone che possono farci male. Dobbiamo prepararla bene, abbiamo avuto poco tempo perché c’è il rientro dei nazionali, ma sarà una gara difficile e non è semplice giocare contro di loro. Sarà una gara tosta”.

“Napoli-Inter? È una partita importante, l’Inter è una grande squadra. Conosco Chivu ed è molto preparato. Sarà una gara importante ma per la classifica, servirà giocare bene ma non dobbiamo dare troppo peso. Non è una finale e non siamo a fine stagione”.

“Come procede l’inserimento dei nuovi arrivati? Sembra che ci conosciamo da tempo. Il gruppo è molto sano, siamo tutti ragazzi perbene. Abbiamo accolto benissimo tutti, loro si sono sentiti ad agio, si tratta di ragazzi umili. Sono entrati bene, poi ci sono le dinamiche che ci chiede il mister. Ma i ragazzi sono perbene, non a caso siamo quelli che ricevono meno cartellini. Abbiamo creato una famiglia”.

“Il rapporto con Napoli città? La giro quando posso, faccio colazione nello stesso posto, quando sono in zona Posillipo dove vivo conosco tutti, che sia il macellaio o il supermercato, quindi vivo la città. Poi quando posso vado a fare un giro a Chiaia, non vado troppo in centro perché è più difficile, ma vivo bene perché la città è bella. Mi sveglio e vedo il Vesuvio, il mare, mi cambia tutto anche in una giornata grigia come oggi. Il napoletano è molto viscerale, ha molta passione, a Napoli c’è un bel rapporto, spero di poter rimanere qui altri anni”.