L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza l’acquisto di Rasmus Hojlund da parte del Napoli, definendolo come l’affare dell’anno. Secondo il quotidiano i 44 milioni previsti per il riscatto sono ormai solo una formalità. L’attaccante danese, arrivato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Lukaku, si è rivelato molto più di una semplice soluzione provvisoria. Rappresenta il futuro del club e un investimento significativo. Il direttore sportivo Manna ha orchestrato un vero capolavoro, coordinandosi con il presidente De Laurentiis e seguendo le indicazioni di Conte, che aveva intravisto un potenziale speciale in Hojlund. I numeri gli danno ragione: cinque gol nelle ultime partite tra Napoli e nazionale danese hanno fatto esplodere l’entusiasmo, trasformando Hojlund nell’attaccante del momento. E Napoli non può che esultare. La trattativa con il Manchester United aveva incontrato degli ostacoli legati alla formula dell’accordo. Lo United avrebbe preferito maggiori garanzie sull’obbligo di riscatto, mentre il Napoli puntava a tutelarsi condizionando l’operazione almeno al raggiungimento della Champions League, che garantirebbe entrate sicure per le casse del club. Anche Hojlund desiderava intraprendere un nuovo percorso in un ambiente in grado di valorizzarlo pienamente. I risultati hanno superato ogni aspettativa. Con la città già innamorata di lui e il contratto in scadenza solo nel 2031, i 44 milioni previsti per il riscatto appaiono quasi simbolici. Il futuro di Rasmus sembra ora già scritto sotto il segno dell’azzurro.