CdS – L’infortunio di Politano, offre una grande chance per David Neres, il brasiliano tornerebbe infatti nel suo ruolo naturale

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul momento che vive David Neres. Secondo il quotidiano, l’infortunio di Politano rappresenta una battuta d’arresto, ma al tempo stesso offre una grande opportunità per Neres. In vista della sfida contro il Torino prima dopo la sosta il brasiliano avrà l’occasione di mettersi in mostra nel suo ruolo naturale. Ovvero quella fascia destra, dove ha costruito la sua reputazione in Europa tra le esperienze all’Ajax e al Benfica. Tuttavia Neres non è l’unica opzione a disposizione. Tra le alternative potrebbero esserci anche Spinazzola, che ha dimostrato grande versatilità, e Elmas, noto per la sua capacità di garantire equilibrio alla squadra. Nonostante ciò, Neres parte in vantaggio grazie al fatto di essere rimasto a Castelvolturno con Conte durante la pausa, a differenza dei compagni impegnati con le rispettive nazionali. Un dettaglio che potrebbe giocare a suo favore per conquistare subito una maglia da titolare contro il Torino, nella zona di campo dove si esprime meglio.