L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione attuale di Noa Lang. Ieri, a Castelvolturno, si è svolta una doppia seduta di allenamento. Al mattino focus su lavoro tecnico-tattico, mentre nel pomeriggio si è tenuto un allenamento congiunto contro l’Avellino, squadra di Serie B. Il test si è concluso con un netto 3-0 per il Napoli grazie alle reti di Beukema, Vergara e Lang. L’incontro è servito per valutare i giocatori rimasti a disposizione e concedere minuti a chi necessitava di ritrovare il ritmo gara durante questa pausa. Di particolare rilevanza la rete segnata da Lang, che ha evidenziato una grande determinazione. Quest’ultimo infatti, non è stato convocato dal ct Koeman per le partite di qualificazione ai Mondiali e ha approfittato di questi giorni per allenarsi intensamente sotto la guida di Conte. Lang è consapevole che le sue possibilità di scendere in campo dipendono dai segnali inviati durante gli allenamenti a Castel Volturno. Per la sfida contro il Torino, le scelte di Conte dipenderanno sia dallo stato di forma dei giocatori reduci dagli impegni con le nazionali sia dalla gestione la rosa in vista delle sette partite in poco più di venti giorni