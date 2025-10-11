    CdS – Con l’infortunio di Lobotka c’è il dubbio su chi ne prenderà il posto nelle prossime gare, contro il Torino Gilmour in pole

    L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle scelte di Antonio Conte a seguito dell’infortunio di Lobotka. Secondo il quotidiano, il Napoli sta vivendo un momento critico a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito diversi giocatori nelle ultime settimane, mettendo il tecnico nella posizione di dover prendere decisioni obbligate. Con l’ulteriore assenza di Lobotka, si è aperto il dibattito su chi possa prenderne il posto per la partita Torino-Napoli. L’infortunio di Lobotka costringe a una rivisitazione del centrocampo. Tra le ipotesi discusse, si è parlato anche di un possibile utilizzo di De Bruyne come playmaker, ma questa opzione sembra essere stata scartata. Quindi il candidato più probabile per sostituire Lobotka sarà Billy Gilmour.

