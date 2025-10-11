L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulle scelte di Antonio Conte a seguito dell’infortunio di Lobotka. Secondo il quotidiano, il Napoli sta vivendo un momento critico a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito diversi giocatori nelle ultime settimane, mettendo il tecnico nella posizione di dover prendere decisioni obbligate. Con l’ulteriore assenza di Lobotka, si è aperto il dibattito su chi possa prenderne il posto per la partita Torino-Napoli. L’infortunio di Lobotka costringe a una rivisitazione del centrocampo. Tra le ipotesi discusse, si è parlato anche di un possibile utilizzo di De Bruyne come playmaker, ma questa opzione sembra essere stata scartata. Quindi il candidato più probabile per sostituire Lobotka sarà Billy Gilmour.