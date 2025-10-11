L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione relativa ai rientri dei giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Secondo quanto riportato, il gruppo di dieci calciatori coinvolti tornerà in modo scaglionato. Anguissa, che ha giocato lunedì con il Camerun contro l’Angola, dovrebbe rientrare mercoledì, giornata in cui è atteso anche il ritorno di Marianucci dall’Under 21, insieme agli altri giocatori azzurri protagonisti con le loro selezioni durante la pausa internazionale.