Gilmour a Sky Sport: “McTominay? Siamo amici sia dentro che fuori dal campo. Vederlo giocare è uno spettacolo”

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Instagram @billygilmourrr

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Qui, ha parlato a proposito del suo rapporto con il connazionale Scott McTominay, di cui è anche amico.

“Mi piace molto poter condividere esperienze sia dentro che fuori dal campo con McTominay. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, e questo rende le cose più semplici ad entrambi. Ogni mattina andiamo assieme a Castel Volturno. Questo è un aspetto davvero bello e che apprezzo molto. Per essere un centrocampista, lui ha segnato davvero molti gol. Credetemi però, si allena sempre al massimo. È un onore per me condividere il campo con lui oltre che vederlo giocare: è uno spettacolo.

Articolo precedenteAmbrosino a Crc: “Napoli-Cagliari? Non pensavo di entrare. Gruppo? Ho un buon rapporto con Mazzocchi. Vi svelo dove mi piace giocare”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE