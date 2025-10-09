Gilmour a Sky Sport: “McTominay? Siamo amici sia dentro che fuori dal campo. Vederlo giocare è uno spettacolo”

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Qui, ha parlato a proposito del suo rapporto con il connazionale Scott McTominay, di cui è anche amico.

“Mi piace molto poter condividere esperienze sia dentro che fuori dal campo con McTominay. Facciamo davvero molte cose insieme: siamo praticamente vicini di casa, e questo rende le cose più semplici ad entrambi. Ogni mattina andiamo assieme a Castel Volturno. Questo è un aspetto davvero bello e che apprezzo molto. Per essere un centrocampista, lui ha segnato davvero molti gol. Credetemi però, si allena sempre al massimo. È un onore per me condividere il campo con lui oltre che vederlo giocare: è uno spettacolo“.