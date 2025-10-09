CdS – Infortunio Rrahmani, rientro ancora lontano! Si tenta il recupero per l’Inter. I dettagli

Si fa più lontano il rientro in campo di Amir Rrahmani? Il difensore kosovaro è fermo ai box per un infortunio rimediato in Nazionale. Se il suo rientro sembrava molto vicino con il Pisa, al momento l’ex Verona non è ancora tornato in campo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il suo ritorno in campo non sembra affatto vicino. Nel mirino c’è la partita con l’Inter, anche se i dubbi rimangono. Di seguito, ecco quanto riportato. “A completare il quadro c’è anche la valutazione di Rrahmani, fermo sin dalla precedente sosta per un problema rimediato con il Kosovo e finora in campo soltanto contro Sassuolo e Cagliari: non ci sarà con Torino e Eindhoven e rischia anche l’Inter”.