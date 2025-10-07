L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla situazione mercato invernale in casa Napoli. Secondo quanto riportato, Frank Zambo Anguissa sarà assente a gennaio per partecipare alla Coppa d’Africa. Questo significherà la sua indisponibilità per la Supercoppa Italiana e anche per la sfida dell’11 gennaio a Milano contro l’Inter. Per compensare questa assenza, il Napoli potrebbe considerare l’opzione di intervenire sul mercato invernale. Pare infatti che, già alla fine della scorsa estate, fosse stato pianificato l’acquisto di un centrocampista prima che l’infortunio di Lukaku modificasse le priorità, portando la società a puntare con decisione su Hojlund. Ora, però, il club potrebbe riaprire la questione. Quindi si andrà a cercare un rinforzo giovane, magari con uno status di Under, per colmare il vuoto lasciato da Anguissa, la cui assenza rischia di pesare nel momento cruciale della stagione, durante alcune partite importanti e per diverse settimane.