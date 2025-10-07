L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione degli infortuni in casa Napoli. Stando a quanto riportato, nella giornata di ieri Vanja Milinkovic-Savic ha abbandonato il ritiro della nazionale serba a causa di un problema fisico, più precisamente un fastidio alla schiena. Tuttavia il portiere azzurro non dovrebbe essere in dubbio per la prossima partita contro il Torino di Baroni. Dopo Lobotka e Politano, anche Milinkovic-Savic non potrà rispondere alla convocazione della sua nazionale. Il portiere serbo risulta indisponibile, come evidenziato nel comunicato della federazione serba, dove si legge che soffre di dolori alla schiena, avendo già giocato contro il Genoa sotto effetto di iniezioni. Il Napoli, inoltre, avrebbe informato per iscritto la federazione serba che l’estremo difensore necessiterà di circa dieci giorni per riprendersi completamente.