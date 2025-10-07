L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortuni in casa Napoli. Secondo il quotidiano, si sono registrati tre infortuni nel giro di poche ore, nella recente gara contro il Genoa. Durante il secondo tempo, Conte ha dovuto effettuare due cambi forzati a causa di problemi fisici che hanno coinvolto Lobotka e Politano. Per il primo si parla di un risentimento all’adduttore, avvertito in seguito a un contrasto a centrocampo. Per quanto riguarda l’esterno, si tratta di affaticamento muscolare; il suo posto in Nazionale è stato preso da Spinazzola nell’Italia guidata da Gattuso, uno dei calciatori attualmente più in forma. A questi infortuni si è aggiunto ieri quello di Milinkovic-Savic, che ha dovuto dare forfait per un attacco di lombalgia acuta, costringendolo a rinunciare alla convocazione con la Serbia. Ora si attendono aggiornamenti e novità. La prossima sfida contro il Torino è prevista per sabato 18 ottobre, e Conte spera di recuperare tutti i giocatori il prima possibile.