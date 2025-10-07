L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sul momento brillante di Leonardo Spinazzola, sottolineando come il calciatore stia dimostrando di essere un atleta di altissimo livello. In questo avvio di stagione, Spinazzola ha giocato con prestazioni eccellenti, tanto da guadagnarsi la convocazione di Gennaro Gattuso nella Nazionale italiana. La fiducia riposta in lui da Antonio Conte e dalla società azzurra è totale. L’ex giocatore della Roma è in grande forma fisica e mentale, complice il lavoro fatto da Conte per valorizzarne al meglio le qualità. La dedizione di Spinazzola e l’intesa professionale con il tecnico gli hanno permesso di ritornare su standard elevatissimi, affinando il suo talento naturale. Attualmente, l’esterno occupa una posizione di rilievo nelle gerarchie della squadra ed è considerato uno degli elementi fondamentali. Appena un anno fa, però, la situazione era ben diversa. Il quotidiano ricorda che lo scorso gennaio Spinazzola era vicino a uno scambio con la Fiorentina per Biraghi, con poche probabilità di tornare protagonista. Ora, il giocatore ha chiaramente espresso la volontà di rinnovare il contratto con il Napoli, desiderio che farà certamente parte delle prossime trattative. Alla soglia dei 32 anni, Spinazzola dimostra ancora di avere molto da offrire al calcio italiano e alla sua squadra.