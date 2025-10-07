L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sugli infortuni in casa Napoli. Secondo il quotidiano, Antonio Conte è preoccupato per le condizioni di Lobotka e Politano. L’allenatore attende ulteriori aggiornamenti su Stanislav e Matteo, sperando che possano recuperare al più presto, soprattutto considerando che, dopo la sosta, la squadra dovrà affrontare un impegnativo tour de force. Il giornale ha inoltre analizzato i possibili sostituti per i due giocatori. C’è una novità significativa legata alla cabina di regia: se per Politano sono disponibili alternative come Neres o Elmas, quest’ultimo un vero jolly in grado di ricoprire più ruoli, al centro della mediana, nella zona cruciale del campo, il ruolo di Lobotka potrebbe essere coperto senza problemi da Gilmour, con l’opzione alternativa di De Bruyne, che spesso si affianca al regista durante la fase di costruzione del gioco.