Vieira: “Siamo giovani, dobbiamo crescere e fare una partita di squadra. Ecco perchè daremo fastidio al Napoli…”

Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Napoli – Genoa e ha parlato della scelta di Ekhator rispetto a Colombo. Il tecnico francese ha anche rilasciato delle dichiarazioni sul perchè potrebbero infastidire il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ekhator è un giocatore giovane che deve crescere e oggi può mostrare le sue qualità. Non siamo più il Genoa dello scorso anno, abbiamo perso esperienza e dobbiamo far crescere questi giovani, Scorso anno il Napoli ha vinto lo scudetto e ha poi speso 100 mln sul mercato, noi siamo giovani, dobbiamo crescere e dobbiamo fare una partita di squadra. Il Napoli ha tanti giocatori fortissimi ma noi possiamo dar loro fastidio perchè siamo molto determinati”.