Vieira: “L’esperienza del Napoli ha fatto la differenza. Su De Bruyne…”

Ecco le dichiarazioni di Vieira dopo Napoli – Genoa ai microfoni di Sky Sport:

“Ci sono dei rimpianti? No, è stato un primo tempo bellissimo da parte nostra, fatto con personalità e organizzazione. Nel secondo tempo loro con i cambi hanno reso più difficile la partita anche dal punto di vista fisico. Abbiamo dimostrato grande personalità, siamo andati alti a metterli in difficoltà ma era difficile mantenere questo ritmo per 90 minuti. Apprendiamo tantissimo da questa partita. Ekhator? Jeff è un giocatore giovane e di talento, sta facendo vedere che il Genoa sta lavorando bene sul settore giovanile e fa parte del progetto che deve far trovare spazio a ragazzi di talento che devono giocare. Oggi è stato interessante, ma si è vista la differenza tra i valori delle due squadre. Arginati Neres e Politano con il pressing dispendioso? I loro cambi hanno avuto un impatto sulla partita, come De Bruyne. Noi ci abbiamo provato, l’unico problema è che quando entra la qualità che cambia la partita poi si avverte. Il Napoli ha speso più di 100 milioni e ha vinto lo scudetto, noi dobbiamo capire il nostro progetto e dobbiamo continuare a lavorare”.