Sesta giornata del girone di andata: il Napoli batte il Genoa al Maradona

Il Genoa di Vieira si schiera con un 4-2-3-1. Rispetto alle previsioni, ci sono alcune novità: in difesa c’è Marcandalli al fianco di Vásquez (a segno nel pareggio dello scorso anno). Davanti, Ekhator agisce da unica punta, supportato da Malinovskyi sulla trequarti.

Completano il tridente d’attacco, insieme a Neres, l’insostituibile Politano e Højlund, reduce dalla doppietta in Champions League e in grande fiducia.

A centrocampo partono titolari Anguissa, Lobotka e McTominay: lo scozzese è chiamato a una prova convincente nella sua posizione ideale, dopo alcune prestazioni sottotono.

Ancora indisponibili i centrali titolari: in difesa, quindi, tocca a Beukema e Juan Jesus. Sugli esterni giocano Di Lorenzo, rientrato dopo la squalifica, e Oliveira, che prende il posto di Gutierrez, mentre Spinazzola resta in panchina.

Cambio di modulo per Conte, che questa volta opta per un 4-3-3, alla ricerca di maggiore fluidità di gioco e occasioni da gol, prevedendo un atteggiamento prudente da parte degli ospiti. Fuori quindi De Bruyne, dentro Neres, con l’obiettivo di aumentare la spinta offensiva e creare superiorità numerica anche sulla fascia sinistra.

Nella gara del tardo pomeriggio il Napoli ha ospitato il Genoa allo stadio Maradona.

Primo tempo deludente: Genoa in vantaggio

Bruttissimo primo tempo. Il Napoli parte lento e compassato, al cospetto di un Genoa ordinato e guardingo, che con il passare dei minuti prende fiducia, fa girare il pallone e si propone in avanti.

La manovra degli azzurri è lenta e prevedibile: non si arriva mai al tiro. Sulla sinistra Neres parte spesso da troppo lontano e finisce per incartarsi, mentre sull’altra fascia Politano stasera sembra spento, senza il solito guizzo.

Il Napoli non pressa sulla prima costruzione degli ospiti e la gara scivola via senza emozioni fino alla mezz’ora.

Al 34’, clamoroso vantaggio del Genoa: Ekhator, diciannove anni, segna di tacco nell’area piccola, complice una marcatura troppo leggera di Beukema. L’azione nasce da uno spunto di Norton-Cuffy, che salta nettamente Oliveira e serve un assist perfetto al giovane attaccante.

La reazione del Napoli non arriva, e il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti. Højlund isolato prova a darsi da fare ma si procura solo l’ammonizione per l’avversario diretto.

Molti giocatori azzurri sotto tono e tanti passaggi furi misura. Anguissa sembra passeggiare per il campo, McTominay vive una vera crisi di identità. Anche Lobotka è meno brillante del solito, e lascia il campo a fine primo tempo per un problema fisico.

La partita si complica notevolmente. Nella ripresa servirà tutta un’altra intensità.