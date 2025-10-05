Napoli – Genoa: Ecco le formazioni ufficiali

Formazioni ufficiali di Napoli – Genoa:
Napoli (4-3-3): Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte
Il tecnico ex Tottenham torna al classico 4-3-3 facendo riposare De Bruyne rimpiazzato da Neres sulla fascia sinistra. Confermate le presenze di Milinkovic-Savic e Olivera.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinoviskyi, Ellertsson; Ekhator. All.: Vieira