    Napoli – Genoa: Ecco le formazioni ufficiali

    Marco Vitiello
    Formazioni ufficiali di Napoli – Genoa:

    Napoli (4-3-3): Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All.: Conte

    Il tecnico ex Tottenham torna al classico 4-3-3 facendo riposare De Bruyne rimpiazzato da Neres sulla fascia sinistra. Confermate le presenze di Milinkovic-Savic e Olivera.

    Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinoviskyi, Ellertsson; Ekhator. All.: Vieira

