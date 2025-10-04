L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza le probabili scelte di Antonio Conte per la sfida contro il Genoa. Secondo quanto riportato, il Napoli affronterà la squadra di Vieira domani allo stadio Maradona, con l’obiettivo di conquistare il quinto successo stagionale. La strategia del tecnico sembra orientata a evitare un turnover massiccio, puntando invece sull’importanza dell’approccio alla gara. L’abito non fa il monaco, ma indossarlo può essere un segnale importante per squadra e ambiente”. Per questo motivo, Conte avrebbe deciso di schierare gran parte degli elementi chiave, rimandando rotazioni estese a un momento più opportuno. Dopo la battuta d’arresto contro il Milan Conte vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi dopo la brillante prestazione in Champions League. La formazione vedrà pochi cambi rispetto all’undici che ha superato lo Sporting. Tra le novità previste, Di Lorenzo tornerà titolare sulla fascia destra dopo aver scontato la squalifica, con Spinazzola spostato a sinistra. Inoltre, il ballottaggio tra i pali dovrebbe risolversi a favore di Meret. Dunque, rispetto alla gara contro lo Sporting, le modifiche dovrebbero limitarsi a queste due posizioni.