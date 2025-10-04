L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento attuale di Rasmus Højlund. Secondo il quotidiano, la qualità distintiva di Højlund è quella di mettere in difficoltà le difese avversarie e, in particolare, di rendere la serata un incubo per Rui Silva, portiere dello Sporting Lisbona. Tra giocate spettacolari, come il tunnel e il colpo di testa che hanno sorpreso l’estremo difensore, spicca un dettaglio tecnico unico. Ovvero il sinistro che accarezza il pallone per appoggiarlo abilmente al destro, autore del gol. Un gesto che descrive una calma quasi spirituale, simbolo di un equilibrio ritrovato dopo un periodo difficile. Dopo la parentesi deludente al Manchester United, dove il sogno di affermarsi in Premier League non si è realizzato come sperato, Højlund si è rimboccato le maniche, ripartendo dal Napoli. Il messaggio che emerge è chiaro: esiste sempre un luogo dove si può essere straordinari, bisogna solo permettere a quel luogo di trovarti. E poco importa se, anziché in un attico scintillante, è in una “cucina” più modesta ma ricca di opportunità.