L’edizione odierna del Corriere dello Sport offre un’analisi delle possibili scelte di Antonio Conte per la gara contro il Genoa, di domani alle 18, valida per la 6ª giornata di Serie A. L’incontro rappresenta l’ultima gara per gli azzurri prima della pausa per le Nazionali, motivo per cui Conte esige massima concentrazione dalla squadra. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli-Genoa non ci saranno stravolgimenti da parte dell’allenatore azzurro. Conte sembra orientato a effettuare soltanto un paio di cambi, rispetto alla formazione che ha trionfato contro lo Sporting. In difesa, alcune novità potrebbero riguardare le fasce. Di Lorenzo è pronto a riprendersi la titolarità sulla destra, mentre sulla sinistra Gutierrez, reduce da due incontri consecutivi in quattro giorni dopo un lungo stop di oltre cinque mesi, potrebbe lasciare spazio a Spinazzola o Olivera. Per quanto riguarda il portiere, si profila un ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, con il primo in leggero vantaggio. Al centro della retroguardia, la coppia Beukema e Juan Jesus sembra destinata a partire dall’inizio, mentre Marianucci è in piena corsa per un’eventuale subentrata. Buone notizie anche per Mazzocchi, che torna disponibile insieme a Marianucci dopo la recente esperienza europea.