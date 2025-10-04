CdS – Domani al Maradona arriva il Genoa, rispetto alla Champions l’emergenza difensiva si riduce un po’

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in vista della sfida contro il Genoa. Il giornale evidenzia come l’emergenza nella rosa non sia del tutto superata, ma c’è qualche segnale positivo per mister Conte. In difesa, ad esempio, si registrano alcuni rientri, anche se mancheranno ancora Buongiorno e Rrahmani, entrambi indisponibili e non convocati dalle rispettive nazionali. Domani si prevede dunque l’impiego di Beukema e Juan Jesus, con Marianucci pronto a subentrare. Sarà nuovamente disponibile anche Mazzocchi, entrambi assenti invece nella lista UEFA. Un’altra buona notizia riguarda Di Lorenzo, che tornerà a presidiare la fascia destra dopo aver scontato la squalifica. L’attenzione alla gestione delle energie fisiche rimane comunque fondamentale, con Gutierrez che potrebbe riposare dopo aver disputato due partite complete in quattro giorni, successivamente a uno stop durato oltre cinque mesi. Al suo posto a sinistra potrebbero trovare spazio Spinazzola o Olivera. Tra i pali la scelta dovrebbe ricadere su Meret, mentre Conte sembra intenzionato a puntare ancora su De Bruyne e Hojlund. Per il resto, il possibile impiego di Neres e un eventuale assetto tattico 4-3-3 dipenderanno dalla condizione fisica degli altri centrocampisti.