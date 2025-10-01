Napoli-Sporting 1-0 fine primo tempo: azzurri meritatamente avanti

Scritto da:
Paolo Graus
-

Finisce il primo tempo di Champions League del match Napoli-Sporting dove gli azzurri passano in vantaggio i partenopei col gol di Hojlund al minuto 35, dopo uno splendido contropiede diretto da De Bruyne che ha spaccato la difesa portoghese. Del resto della partita davvero poco e nulla, col Napoli che ha difeso bene la porta di Milinkovic-Savic, annullando ogni misero tentativo dello Sporting di affacciarsi in attacco, pensierosa solo di difendere la propria trequarti rallentando i tempi di gioco.

