Ultimissime da Castel Volturno – Sorride Conte: Spinazzola e Olivera si allenano in gruppo

E’ in corso l’allenamento degli azzurri in vista della sfida di domani contro lo Sporting Lisbona. Ci sono ottime notizie per Antonio Conte: Spinazzola e Olivera si stanno allenando con la squadra. Due recuperi fondamentale per il Napoli considerando anche l’assenza di capitan Di Lorenzo. In caso di pieno recupero dei due terzini, Spinazzola potrebbe agire a destra con Olivera sulla fascia sinistra. Scalpita comunque Gutierrez che potrebbe giocare la sua seconda partita da titolare dopo l’esordio di domenica contro il Milan.