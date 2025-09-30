Il SSC Napoli compie un passo significativo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi. Infatti il club azzurro ha lanciato la Napoli Immersive Experience, prima esperienza immersiva mai proposta da un club calcistico in Italia. Il tutto verrà ospitato nel nuovo store ufficiale situato in Piazza San Domenico, zona Centro Storico. Con questa iniziativa, il club conferma il proprio impegno nel processo di trasformazione digitale, mirando a offrire opportunità emozionanti e facilmente accessibili per tutti. L’idea è di creare nuovi modi di vivere la passione per il Napoli. Utilizzando l’avanzata tecnologia LTVR, i visitatori potranno immergersi in un viaggio virtuale nei luoghi simbolo del club, assumere le sembianze degli avatar dei propri campioni preferiti. Infine potranno esplorare in maniera interattiva la storia e i valori che costituiscono l’identità del Napoli. La natura collettiva e dinamica dell’esperienza consente la partecipazione simultanea di più persone, favorendo interazioni in tempo reale.

Il progetto vede la collaborazione con Bstadium, azienda internazionale esperta nello sviluppo di esperienze interattive per il settore sportivo. Già partner di club come Real Madrid, Manchester City, Benfica, Atlético de Madrid, si distingue come promotore di soluzioni innovative che uniscono sport e tecnologia. La Napoli Immersive Experience si basa su tecnologia LTVR, che rappresenta una svolta straordinaria nel panorama internazionale. Grazie a una connessione avanzata che garantisce stabilità e bassa latenza anche in presenza di numerosi dispositivi connessi, Bstadium offre prestazioni fluide e impeccabili. Il tutto è rafforzato da un framework multi-utente d’avanguardia, capace di sincronizzare centinaia di partecipanti nella stessa attività in modo altamente immersivo. Inoltre, l’uso di grafismi avanzati consente di raggiungere una qualità visiva e un realismo senza precedenti, ridefinendo ciò che è possibile ottenere con la realtà virtuale nel mondo dello sport.

A margine di questo annuncio ci sono anche le dichiarazione di Tommaso Bianchini, General Manager della Business Area del SSC Napoli:

“Siamo entusiasti di presentare un progetto pionieristico per la realtà immersiva in Italia e siamo lieti di farlo nel cuore pulsante di Napoli. Il nostro intento è quello di intrattenere sempre più tifosi. Dunque sappiamo che questo store diventerà un crocevia per persone provenienti da tutto il mondo accomunate dalla fede per il Napoli”.

Ha parlato anche Joaquín Martínez, CEO di Bstadium che ha aggiunto:

“Collaborare con SSC Napoli per questo progetto unico in Italia è per noi un grande onore. Crediamo che rappresenti un nuovo modo di vivere la passione sportiva: immersiva, interattiva e condivisa”.