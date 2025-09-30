Conferenza Conte: “Tutto chiarito con De Bruyne. Sporting squadra forte, ma anche noi lo siamo”

Dopo Juan Jesus, prende parola il mister Antonio Conte.

Questi infortuni la preoccupano? Cambierà metodologia di allenamento? “Se analizziamo bene la situazione, è inevitabile che le squadre impegnate nelle coppe europee vadano incontro a un numero maggiore di infortuni. Giochi di più, ma ti alleni meno. Il problema, a mio avviso, è proprio questo: non è tanto il giocare spesso, quanto il fatto che non ci si allena nel modo adeguato per recuperare e prevenire. I muscoli sono sottoposti a un forte stress, e senza un adeguato lavoro tra una partita e l’altra, aumentano i rischi. Fa parte del gioco, certo, ma quando gli infortuni colpiscono tutti nello stesso reparto, la gestione diventa molto più complicata.

Rrahmani ha avuto un infortunio in nazionale, poi Buongiorno e mancano due centrali, affaticamento per Spinazzola che ora le sta giocando tutte, sommato a Olivera e Mazzocchi ed Marianucci non sono in lista e ne abbiamo solo due al centro e abbiamo per fortuna reintegrato Gutierrez che era fermo”.

Come sta vedendo De Bruyne? Deve ancora entrare in forma? “Non mi piace soffermarmi sul singolo, perché si vince e si perde sempre come squadra. Contro il Milan, ribadisco che, dal punto di vista della prestazione, sono rimasto più soddisfatto domenica rispetto alle due vittorie ottenute contro di loro nella scorsa stagione. Abbiamo pagato due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare per ritrovare quelle certezze che ci avevano permesso di avere la miglior difesa della Serie A lo scorso anno.

De Bruyne è un giocatore del Napoli, sappiamo bene cosa può darci e va messo nelle condizioni di rendere al meglio. È importante, però, trovare il giusto equilibrio, evitando reazioni eccessive, sia in positivo che in negativo. Sappiamo che sarà una stagione molto complessa per noi: giochiamo ogni tre giorni e abbiamo inserito nove giocatori nuovi. Serve tempo, lavoro e compattezza per crescere e affrontare al meglio tutte le competizioni.”

Come stanno Spinazzola e Olivera? Sta pensando ad un cambio modulo? “Spinazzola e Olivera proveremo a recuperarli in tutti i modi, ma al momento si sono allenati ancora a parte. L’emergenza in difesa resta, considerando che Marianucci e Mazzocchi sono fuori lista, anche se fortunatamente abbiamo integrato Gutierrez. Stiamo cercando delle soluzioni nel caso in cui Spinazzola e Olivera non dovessero farcela.

Se avete qualche idea, proponetela prima della partita, non dopo… (ride). Anche volendo cambiare sistema, il problema resta, i centrali disponibili sono sempre due. Speriamo che la partita non ci riservi altre sorprese, ma in ogni caso troveremo delle soluzioni. Una possibile opzione potrebbe essere Elmas adattato nel ruolo di terzino.”

C’è il peso di dover vincere domani? Ha capito i motivi dello sfogo di De Bruyne? “Abbiamo già chiarito con Kevin. Patti chiari e amicizia lunga, la situazione è chiusa.

La partita è importante, come tutte. Noi scendiamo sempre in campo con l’obiettivo di vincere. Dovremo saperci superare, anche di fronte alle difficoltà oggettive che ci aspettano. Quest’anno ci attende un percorso molto complesso, e lo ribadisco con fermezza.”

Qual è il reale valore dello Sporting? “È una squadra che lotta costantemente per il titolo in Portogallo ed è di altissimo livello. Molti giocatori della formazione che ho affrontato con il Tottenham sono ancora lì e hanno accumulato molta esperienza. Affronteremo questa sfida consapevoli di doverci misurare con un avversario molto forte ma anche noi lo siamo”.

Lo Sporting avrà un giorno in più di riposo, sarà uno svantaggio per voi? “Noi siamo rientrati molto tardi domenica sera, e chi ha giocato la partita ha fatto solo una seduta di recupero. Oggi proveremo a preparare al meglio la sfida con lo Sporting, anche se sicuramente non è la situazione ideale per affrontare una partita così importante. Il calendario è questo e bisogna accettarlo, però con un giorno in più di allenamento ci saremmo potuti preparare meglio. Dobbiamo abituarci a queste condizioni.”

C’è un problema di approccio a cui state lavorando? “A Manchester non eravamo mai stati ko, c’era stata l’espulsione ma abbiamo tenuto bene e solo una magia di Foden ha portato al gol. Contro il Milan, invece, abbiamo concesso gol subito e dovremo fare più attenzione. I due gol subiti derivano da situazioni su cui dobbiamo lavorare e migliorare, ma anche in 11 contro 11 avevamo fatto la nostra partita, con qualche episodio dubbio. Però non ha senso soffermarsi troppo su ciò che è passato.”

Termina la conferenza di Conte.

