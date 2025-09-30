L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati in casa Napoli. Secondo quanto riportato, Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, entrambi alle prese con problemi muscolari, resteranno indisponibili fino a dopo la sosta. Quindi questo periodo di pausa sarà cruciale per permettere ai due difensori di recuperare al meglio. Per Buongiorno, fuori dalla gara contro il Pisa, il ritorno in campo è previsto per la partita contro il Torino, subito dopo la pausa. Più incerti appaiono invece i tempi di recupero per Rrahmani. Nel frattempo, il Napoli continuerà ad affidarsi a Beukema, acquistato durante l’estate per 31 milioni, oltre a Juan Jesus e Marianucci, quest’ultimo utilizzabile solo in campionato poiché escluso dalla lista UEFA.