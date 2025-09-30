L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione degli infortunati del Napoli in vista della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona di domani sera allo stadio Maradona. Antonio Conte si trova a fronteggiare una seria emergenza difensiva e spera nel recupero di Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Stando alle ultime notizie entrambi potrebbero recuperare in extremis per l’importante match europeo. Conte spera di poterli includere nella lista dei convocati e magari schierarli, considerando l’esordio del Napoli al Maradona in Champions League dopo la sconfitta subita all’Etihad. Oggi i giocatori proveranno a testare le loro condizioni fisiche per capire se saranno pronti per il ritorno in campo. Sebbene ci sia una fiducia moderata sul loro recupero, il possibile reintegro dei due laterali aiuterebbe a mitigare la già grave emergenza difensiva del Napoli