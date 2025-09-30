L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata su un episodio riguardante Antonio Conte. Dopo il caso De Bruyne emerso a San Siro, nella giornata di ieri il tecnico ha tenuto un discorso rivolto all’intero gruppo della squadra azzurra, riunitosi a Castelvolturno. Conte ha voluto sottolineare alcuni principi fondamentali che considera essenziali per la gestione del gruppo. Il mister non ha affrontato De Bruyne privatamente con un dialogo personale, bensì ha scelto di ribadire pubblicamente le regole e la linea universale innanzi a tutta la squadra. Kevin ha ascoltato il discorso in silenzio, mentre il tecnico coglieva l’occasione per rafforzare il codice comportamentale generale. Dopo aver chiarito i concetti chiave, Conte ha ripreso il lavoro con i suoi giocatori senza ulteriori indugi. D’altronde sono questioni di campo, nulla di più”.