L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione della formazione in vista della sfida di domani. Secondo quanto riportato Conte sta vivendo ore di riflessione in preparazione a Napoli-Sporting, match valido per la seconda giornata della Champions League. Il tecnico deve fare i conti con l’emergenza difensiva: out Buongiorno, Rrahmani, lo squalificato Di Lorenzo e Mazzocchi-Marianucci, che non sono presenti in rosa. In questo contesto, si valuta anche un possibile cambio di modulo. Conte sta considerando il ritorno al 4-3-3. In attesa di capire se Olivera e Spinazzola possano recuperare si evidenzia l’ipotesi di riprendere il 4-3-3. La formazione appare quasi definita: Milinkovic-Savic è favorito su Meret tra i pali e i cosiddetti Fab Four potrebbero giocare insieme, oppure si potrebbe optare per Neres dall’inizio. In questo caso, il tridente avanzato sarebbe composto da Politano, Hojlund e un centrocampista che passerebbe in panchina. Le riflessioni e le valutazioni restano in corso, con uno sguardo anche alla partita di campionato contro il Genoa, prevista domenica. La sessione di rifinitura odierna a Castel Volturno sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.