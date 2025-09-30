    CdS – Contro lo Sporting ipotesi ritorno al 4-3-3, scalpita Neres dall’inizio, uno dei centrocampisti potrebbe riposare

    Scritto da:
    Salvatore Borghese
    -
    Neres potrebbe tornare in panchina contro il Genoa

    L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la situazione della formazione in vista della sfida di domani. Secondo quanto riportato Conte sta vivendo ore di riflessione in preparazione a Napoli-Sporting, match valido per la seconda giornata della Champions League. Il tecnico deve fare i conti con l’emergenza difensiva: out Buongiorno, Rrahmani, lo squalificato Di Lorenzo e Mazzocchi-Marianucci, che non sono presenti in rosa. In questo contesto, si valuta anche un possibile cambio di modulo. Conte sta considerando il ritorno al 4-3-3. In attesa di capire se Olivera e Spinazzola possano recuperare si evidenzia l’ipotesi di riprendere il 4-3-3. La formazione appare quasi definita: Milinkovic-Savic è favorito su Meret tra i pali e i cosiddetti Fab Four potrebbero giocare insieme, oppure si potrebbe optare per Neres dall’inizio. In questo caso, il tridente avanzato sarebbe composto da Politano, Hojlund e un centrocampista che passerebbe in panchina. Le riflessioni e le valutazioni restano in corso, con uno sguardo anche alla partita di campionato contro il Genoa, prevista domenica. La sessione di rifinitura odierna a Castel Volturno sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.

