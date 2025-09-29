Brutta sconfitta e tanti interrogativi

Serata amara e notte agitata per il popolo azzurro dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. C’è tempo, nulla è compromesso ma i campanelli d’allarme cominciano ad essere tanti e quello di ieri sera è stato assordante.

La campagna acquisti onerosa e incompleta

Partiamo dall’inizio: la stagione è cominciata male, con l’infortunio di Lukaku.

I detrattori del belga cominciano a rimpiangerlo. Romelu ci ha fatto disperare per metà delle partite che ha giocato, ma ha avuto dalla sua uno score eccellente di reti e di assist che è servito in maniera determinante alla conquista del titolo, senza contare esperienza, impegno e carisma da leader vero.

Per ora è meglio provare a non pensare a quanto sono costati Lucca e Højlund insieme, e cos’altro si sarebbe potuto fare con quelle risorse economiche.

Dopo le tante alternative prese a caro prezzo, la società aveva intenzione di completare l’opera con i vice Anguissa e Di Lorenzo; l’incidente di cui sopra ha lasciato i due posti vacanti. Adesso il capitano – difficile il suo inizio di stagione – non ha sostituito e resta sempre in campo; Frank giocherà la Coppa d’Africa e già adesso – quando comincia a vagare sul terreno di gioco e diventa evanescente – non viene cambiato, per mancanza di alternativa.



Il gioco latita, si fa fatica a creare e si subiscono troppi gol

Ma veniamo ai primi responsi del campo.

Dopo due mesi non è ancora chiara la posizione di De Bruyne, finora di certo sta condizionando le prestazioni di McTominay MVP della passata stagione. Il belga non è ancora quello capace di fare la differenza visto negli anni del City.

L’assetto con tutti i 4 centrocampisti non sta dando solidità dietro (già 5 le reti subite in campionato) e non sta migliorando la manovra e il numero di occasioni da rete, con la squadra che continua – come l’anno passato – a faticare terribilmente quando l’avversario (praticamente tutti finora, tranne il Manchester) si posiziona in attesa e fa densità in mezzo al campo.

Discorso a parte meritano gli infortuni muscolari, impossibile derubricarli a pura casualità: Conte e lo staff mi auguro abbiano capito dove intervenire (carichi di lavoro, intensità degli allenamenti??) per arginare il trend che da inizio stagione ci è costato punti con il Milan e tante assenze e scelte forzate in ogni gara.

Col Cagliari non si è sfondato fino all’ultimo secondo, con Fiorentina e Pisa finali in affanno per preoccupanti cali di concentrazione, ma ieri sera a Milano la cosa peggiore non è stato il pessimo inizio e la dormita generale ripetuta anche sul raddoppio rossonero, ma la sterilità e l’incapacità di cambiare ritmo nella mezz’ora in superiorità numerica.

L’uomo in più è arrivato quasi per caso, insieme al rigore che avrebbe dovuto riaprire la partita. Occasione ghiotta per raddrizzare una partita nata male, grave assai non averne approfittato. La squadra top quanto le circostanze sono avverse prova almeno a non perderla.



Conte, tra scelte obbligate e altre opinabili

Ieri non hanno convinto le scelte, ma soprattutto la gestione della gara da parte di Conte.

Inopportuno prestare subito il fianco alle ripartenze veloci del Milan, con una difesa che dire sperimentale è poco ed un centrocampo incapace di proteggerla adeguatamente.

Al netto degli infortuni non è stata felice la scelta di privarsi anche di Beukema, troppo “azzardata” la difesa in una gara difficile, che ci ha visto perdere punti e autostima, a vantaggio delle tante aspiranti al primo posto.

Non si è vista la voglia e la feroce determinazione che servivano per pareggiare.

Quando serve, la scossa deve arrivare dal top player in panchina e ieri sera non si è vista.

Discutibili le sostituzioni: perchè togliere De Bruyne tra i pochi capaci di inventare qualcosa e McTominay, tra i pochissimi a conoscere la via della rete.

Unica magra consolazione Lang e Gutierrez, che sembrano avere le carte in regola per ritagliarsi un ruolo importante, non solo i minuti finali o le circostanze avverse.

Mai come stavolta la proprietà ha assecondato il tecnico, tutte le scelte sono di Antonio Conte che adesso è chiamato ad invertire il trend e tirare fuori il meglio da una rosa comunque di sicuro valore.