Di Lorenzo in conferenza: “Lavoriamo sugli errori per continuare a crescere. In Champions per ripartire!”

Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli:

“Sui dui gol subiti potevamo gestire molto meglio la situazione. Purtroppo la partita è cominciata male, anche se alla fine meritavamo di pareggiare per tutte le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorare, queste partite aiutano a migliorare”.

“Da domani lavoreramo sugli errori che abbiamo fatto. Nel primo tempo ci siamo detti di rimanere in partita perché con un episodio avremmo riaperto tutto e così è stato. Il Milan è una squadra di qualità, succede nel percorso di inciampare, ma dobbiamo ripartire subito. Tra 3 giorni rigiochiamo e bisogna vincere”.

“Il Milan è una squadra forte e ha comprato altri grandi giocatori, stasera è stata una bella partita e ci dispiace non aver portato a casa punti”.

“Gli impegni in Champions non c’entrano nulla con la prestazione di oggi. Il gol preso in avvio ha incanalato la partita nel modo sbagliato”.

“Scollamento? No, una partita persa non può farci avere giudizi così negativi. Volevamo vincere e purtroppo non ci siamo riusciti, ma da qui ha parlare di scollamento tra noi giocatori no”.