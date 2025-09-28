DAZN - Conte: "Dispiace dei gol presi, il Milan ha qualità. Sulle scelte..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Milan. Ecco le parole del tecnico azzurro:

“Dispiace essere andati subito in svantaggio, partire cosi a San Siro è tosta. La squadra mi è piaciuta, siamo andati a prenderli alti e abbiamo creato tante opportunità da rete. E’ la prima sconfitta in cinque gare ed è arrivata contro il Milan che non è l’ultima della classe. Ci può stare subire due reti, hanno grandi qualità e sul doppio vantaggio era tosta. In tutto ciò abbiamo continuato a giocare.

Marianucci è un calciatore acquistato dal club e fa parte della squadra, non fa parte della lista Champions e mercoledì non avrebbe potuto scendere in campo. Ha conquistato la sua occasione perchè lavora bene, ha grandi qualità e può trovare spazio, come oggi. Per la gara di Champions spero non succeda nulla a Juan e Beukema, sono gli unici difensori disponibili.

Di Lorenzo è squalificato e per Spinazzola e Olivera bisognerà vedere come stanno, hanno avuto un affaticamento. Quando si scende in campo ogni 3 giorni e viene rimareggiata la difesa con i problemi fisici, bisogna stare attenti e fare scelte giuste. Bisognerà aspettare i calciatori appena arrivati questa stagione, hanno necessità di fare esperienza e avere tempo. Sono contento della prestazione di Marianucci, gli darà esperienza e sono contento anche per Miguel che è rientrato dopo un periodo di inattività.

Con Gutierrez abbiamo dovuto forzare perchè non c’erano altre scelte, anche Mazzocchi sta recuperando da un piccolo problema. Alla fine ho provato ad inserire calciatori freschi per l’uno contro uno, il Milan si è chiuso tutto dietro. Ho cambiato attaccante per attaccante e nulla…. Si fanno i cambi per provare a fare qualcosa di positivo, credo siano state scelte giuste”.