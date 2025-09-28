Conte in conferenza: “Bisogna migliorare in fase difensiva. KDB? Spero fosse arrabbiato con sé stesso, altrimenti…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli:

“Stasera non mi sono piaciute le due situazioni in cui abbiamo preso gol. Potevamo fare molto meglio come squadra, non solo a livello difensivo. Analizzeremo i due gol e miglioreremo. In ogni caso non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, siamo venuti qui a dettare il nostro gioco. Giocare a San Siro non è mai facile, ma noi abbiamo avuto. De Bruyne? Mi auguro fosse arrabbiato per la sua prestazione, perché se era arrabbiato per altro qui ha trovato la persona sbagliata”.

Gutierrez ha giocato bene nonostante non giocasse da tantissimo tempo. Oggi ci è stato anche l’esordio di Marianucci che con il passare del tempo si è sciolto ed ha fatto una buonissima partita. I giocatori nuovi devono crescere giocando, soprattutto queste partite così difficili. Il nostro miglioramento passa dall’integrazione dei 9 giocatori nuovi. Oggi avevamo tanti calciatori out in difesa, ma nonostante ciò abbiamo trovato soluzioni. Sono contento per Marianucci e Gutierrez, aggiungiamo due calciatori al resto della rosa”.

“Rispetto l’anno scorso stiamo segnando di più, non c’è un mal di gol. Sicuramente oggi potevamo concretizzare di più, se lo avessi fatto probabilmente avremmo vinto. Sull’aspetto difensivo abbiamo concesso 5 gol e questo non va bene, è sicuramente da migliorare.