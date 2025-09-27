La recente edizione della Gazzetta dello Sport ha sottolineato il ruolo cruciale di Matteo Politano nel Napoli. Il quotidiano evidenzia come, dopo il fresco rinnovo fino al 2028, il giocatore stia già puntando la prossima sfida contro il Milan. Il giocatore azzurro si nota per la sua versatilità e l’abilità nell’interpretare il ruolo di esterno con grande intelligenza. Poliedrico e polivalente, Politano si conferma un elemento fondamentale per un calcio in continua evoluzione tattica. Che si tratti di una difesa a tre, a cinque o a quattro, il suo adattamento resta impeccabile. Non solo un semplice esterno, ma un pendolo dinamico sulla fascia destra, anche alla luce del quarto scudetto. Politano appare ormai ‘inavvicinabile’, un tassello imprescindibile per Conte, capace di cambiare le regole del gioco senza mai mettere in discussione la sua costante efficacia.