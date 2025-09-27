Conte in conferenza stampa: “Milan club blasonato, giocare queste partite è importante. Sugli infortuni…”

In vista della partita di domani tra Napoli e Milan allo stadio San Siro di Milano, il mister degli azzurri Antonio Conte ha rilasciato come di consueto la conferenza stampa pre-match. Ecco la conferenza per intero:

C’è da capire che tipo di formazione può schierare domani… come stanno Rrahmani e Buongiorno?

Non è stata una settimana fortunata, Rrahmani e Buongiorno non sono presenti e abbiamo avuto altri problemi, ma durante un’annata i problemi arrivano e bisogna essere bravi sempre a trovare la soluzione e fare del nostro meglio

Allegri l’ha battezzata come primo big match stagionale, per voi è una prima verifica?

È inevitabile che partite contro squadre con questa storia, tradizione e palmares e che ogni anno partecipano per ambire al massimo siano big match. Abbiamo sempre rispetto di tutti quanti, la partita sappiamo che sarà sempre difficile ma San Siro è anche una bella vetrina per i ragazzi

L’altra sera avete visto tutti insieme il film rivivendo la passione e le emozioni con il popolo napoletano. Domani considerando il divieto di trasferta, quanto sarà importante non poter avere i tifosi con sé?

Noi abbiamo sempre una rande carica emotiva perché comunque chi gioca nel Napoli e la vive ha un trasferimento continuo di passione ed entusiasmo. Non sapevo del divieto di trasferta, mi dispiace perché averli al seguito è sempre importante

L’anno scorso lo scudetto è passato anche per le grandi sfide… può essere così anche quest’anno?

Ogni anno e ogni stagione hanno caratteristiche diverse, l’anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti e tenere sempre botta. Abbiamo comunque perso altri punti con squadre che lottavano per altri obiettivi

Il Napoli dello scorso anno e il Milan di oggi sono simili (senza coppa, una rosa e un sistema rivoluzionato) e il Napoli a questo punto della scorsa stagione era dato per favorito. Il Milan può essere favorito quest’anno?

Qui non si tratta di essere favoriti o no, poi ognuno può esprimere la propria opinione ma trovo folle che qualcuno ci desse per favoriti l’anno scorso e non mi permetto di dare del favorito a nessuno

Che gara si aspetta da parte di Allegri a San Siro?

Noi dobbiamo cercare di pensare di fare la partita che vogliamo fare noi e che abbiamo preparato, questo è l’importante

È presto per definire Napoli-Milan sfida scudetto?

Come ho detto prima, noi ci concentriamo sulla partita ed il campo. È la quinta partita, è presto per dare altri giudizi. Il tempo solo dirà come si evolve il campionato. Ogni squadra vuole fare il meglio possibile, al momento vedo grande equilibro e si dovrà aspettare come minimo il girone di ritorno

Quando si affronta un club blasonato come il Milan si parla di “prova di maturità”… considerando l’innesto dei nuovi calciatori, pensa che una partita come questa possa aiutare la squadra a maturare?

Quello che io ho detto e ribadisco dall’inizio della stagione è che abbiamo cambiato tanti calciatori e quindi ci vuole un attimo di pazienza e di lavoro con tutti. Lo sapevamo e siamo pronti ad affrontare questa situazione, ai ragazzi nuovi serve giocare anche partite come questa

Si sta parlando molto della collocazione delle performance di De Bruyne. Se dovesse dare un giudizio in questo momento della stagione si aspettava di più o si ritiene soddisfatto delle sue prestazioni?

Kevin ha cambiato campionato dopo tantissimi anni, è inevitabile che per lui cambino tantissime cose e situazioni. Parliamo di un ragazzo e un professionista serio, ma comunque sta facendo delle buone prestazioni e ci sta dando una mano