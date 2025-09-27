L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte in vista della sfida contro il Milan. Rrahmani non sembra essere ancora in perfette condizioni, quindi a San Siro sarà nuovamente Beukema a occupare il suo posto. Il quotidiano evidenzia che il difensore kosovaro non ha ancora recuperato dalla lesione di basso grado al bicipite femorale di inizio settembre. Rrahmani, che ha già saltato le gare contro Fiorentina, Manchester City e Pisa dove però era in panchina, necessita di ulteriore tempo per tornare in forma e ritrovare il posto da titolare. Per la partita di domani sera, la coppia centrale sarà quindi composta da Beukema e Juan Jesus, dato che anche Buongiorno è fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato lunedì sera al Maradona, che lo terrà fuori fino alla pausa per le nazionali. In difesa poi Di Lorenzo agirà sulla fascia destra, mentre a sinistra Conte dovrà scegliere tra Spinazzola o una soluzione più prudente come Olivera. Tra i pali ci sarà nuovamente Meret. Per il resto, nessuna sorpresa: i “fab four” rimangono intoccabili, con Politano sulla destra e Hojlund confermato per la quarta partita consecutiva da titolare.