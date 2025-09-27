L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio il rendimento di Stanislav Lobotka, sottolineando quanto sia una pedina cruciale per il Napoli. Nonostante spesso si tenda a sottovalutare la sua centralità, il centrocampista slovacco continua a dimostrare di essere il fulcro della squadra, soprattutto con il nuovo modulo sperimentato da Conte. Lobotka eccelle in ogni statistica legata al gioco: numero di palloni giocati, precisione nei passaggi, recuperi e chilometri percorsi. La sua capacità di correre con intelligenza e posizionarsi in maniera strategica sul campo lo rende unico. Non è un classico recuperatore di palloni basato sulla corsa, ma piuttosto un maestro delle chiusure preventive. Sempre nel posto giusto al momento giusto, il suo movimento costante crea spazi e opportunità per i compagni, che sanno esattamente dove trovarlo. Lobotka si distingue per la capacità di supportare i centrali difensivi, scortare gli esterni e mantenere la lucidità con la palla al piede, evitando di andare in difficoltà anche nelle situazioni più complesse. Un vero regista moderno che garantisce equilibrio e dinamismo alla mediana del Napoli.