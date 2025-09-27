    CdS – Lobotka è il fulcro della squadra, il centrocampista slovacco è al comando di tutte le statistiche azzurre

    L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio il rendimento di Stanislav Lobotka, sottolineando quanto sia una pedina cruciale per il Napoli. Nonostante spesso si tenda a sottovalutare la sua centralità, il centrocampista slovacco continua a dimostrare di essere il fulcro della squadra, soprattutto con il nuovo modulo sperimentato da Conte. Lobotka eccelle in ogni statistica legata al gioco: numero di palloni giocati, precisione nei passaggi, recuperi e chilometri percorsi. La sua capacità di correre con intelligenza e posizionarsi in maniera strategica sul campo lo rende unico. Non è un classico recuperatore di palloni basato sulla corsa, ma piuttosto un maestro delle chiusure preventive. Sempre nel posto giusto al momento giusto, il suo movimento costante crea spazi e opportunità per i compagni, che sanno esattamente dove trovarlo. Lobotka si distingue per la capacità di supportare i centrali difensivi, scortare gli esterni e mantenere la lucidità con la palla al piede, evitando di andare in difficoltà anche nelle situazioni più complesse. Un vero regista moderno che garantisce equilibrio e dinamismo alla mediana del Napoli.

