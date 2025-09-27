L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza le scelte di Antonio Conte per la sfida contro il Milan. Il tecnico sembra intenzionato a puntare nuovamente su Hojlund in attacco, concedendogli la quarta titolarità consecutiva. Il centravanti danese continua a essere il pilastro offensivo e il fulcro della manovra. Tuttavia, nelle ultime due partite, inclusa quella contro il Pisa, non è riuscito a trovare la via del gol, un dato che cercherà di modificare in un contesto importante come quello del Meazza. Nel frattempo, alle sue spalle emerge la figura di Lucca, reduce dal suo primo gol con la maglia azzurra nell’ultima gara di campionato, un episodio che potrebbe incidere positivamente sulla sua fiducia e influenzare le future decisioni del tecnico.