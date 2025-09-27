Il nuovo difensore del Napoli, Sam Beukema, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, condividendo i motivi che lo hanno spinto a unirsi agli azzurri. Ecco quanto detto:

“Accettare l’offerta del Napoli è stato un privilegio, sottolineando come la chiamata da una squadra campione d’Italia rappresenti un’enorme occasione. Credo che sono stato scelto soprattutto per le sue qualità: la voglia di dare sempre il massimo, migliorarsi costantemente e aiutare la squadra. Posso adattarmi a diversi sistemi di gioco. Ho già instaurato un buon rapporto con gli altri difensori della squadra: Amir, Juan, Alessandro e Luca, e posso giocare sia in una difesa a tre sia a quattro”.

“Il lavoro con mister Conte è stato stimolante fin dal primo giorno. Lui richiede intensità elevata e grande impegno durante gli allenamenti, rendendo i ritiri impegnativi ma utili per prepararsi al meglio alla stagione. E’ molto attento ai dettagli del gioco, un aspetto che aiuta i giocatori a sapere esattamente cosa fare sul campo”.

“La vittoria dell’anno scorso contro l’Inter è stata vittoria contro un avversario formidabile, una battaglia vinta con determinazione fino all’ultimo minuto. Anche se quell’esito non è stato proprio un regalo della squadra emiliana al Napoli per lo scudetto, comunque dico che contribuire indirettamente è stato gratificante”.

“Su Lang, dico che ha talento e creatività, caratteristiche che possono incidere nelle partite più difficili. E’ emozionante poter condividere il campo con un altro olandese e giocare insieme”.

“Lukaku e De Bruyne, sono giocatori di livello, mi impressionano sia le loro straordinarie abilità calcistiche, che la loro umiltà. Ci sono già stati dei momenti di scherzo già condivisi con loro e mi hanno aiutato a integrarsi rapidamente nel gruppo, in particolare Lukaku, che era già parte della squadra da un anno. Non vedo l’ora di continuare a lavorare e competere con loro negli allenamenti”.

“Sullo scudetto, dico che conquistare il suo primo titolo sarebbe un traguardo personale importante. Tuttavia, sono consapevole che la strada verso questo obiettivo richiede affrontare il campionato con l’approccio giusto: concentrarsi partita dopo partita. Con quattro competizioni da disputare quest’anno, si aspetta numerose sfide ricche di emozioni”.