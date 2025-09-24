Infortunio Buongiorno, la Ssc Napoli svela la diagnosi: lesione di basso grado all’adduttore. I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo nel corso della partita Napoli-Pisa a seguito di un problema fisico. Secondo quanto svelato dalla società sul proprio sito ufficiale, il difensore ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Dunque, salterà sicuramente il big match di domenica di San Siro contro il Milan. Di seguito, ecco la nota. “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.