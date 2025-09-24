Durissimo sfogo di Edo DL – ” Infortunio di Buongiorno? Ecco di chi è la colpa “

Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio, ci è andato giù pesante contro la Lega Serie A e non solo, sfogandosi a causa del nuovo infortunio subito da Alessandro Buongiorno nell’ultima partita giocata dagli azzurri contro il Pisa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La vergogna di chi non ha la dignità di far lavorare professionisti, preparatori atletici… senza dati strategici non si può avere la cognizione su alcuni algoritmi che servono per preservare le condizioni dei giocatori e non solo. L’infortunio di Buongiorno? Dobbiamo ringraziare la Lega e stats sport. Grazie.”