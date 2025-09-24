Come una fenice: la rinascita di Spinazzola porterà grandi benefici al Napoli

Come una fenice, che risorge dalle sue ceneri, Leonardo Spinazzola sembra aver trovato uno stato di forma fisico e mentale simile a quelli che tutti abbiamo ammirato nell’Europeo del 2021, prima dello sciagurato infortunio che lo ha lasciato ai box per tanti mesi. Un giocatore che proprio dopo quell’incidente, ha fatto molta fatica a ritrovare quella gamba, quell’esplosività e pericolosità offensiva che lo contraddistinguevano. La sua carriera sembrava essere destinata a un rendimento si costante, si utile alla squadra ma poco incisivo rispetto al passato. Antonio Conte, invece, ha deciso di puntare sull’esterno l’estate scorsa, perchè ben consapevole che nonostante gli acciacchi di natura fisica, potenzialmente avrebbe portato a Napoli un esterno dalle grandissime qualità. La scorsa stagione non è riuscito ad esprimersi al meglio, nonostante il suo apporto sia stato di grande utilità alla causa, soprattutto dopo la partenza di Kvaratskhelia, ma adesso Leonardo sembra essersi preso la fascia sinistra con prepotenza, grazie a prestazioni di altissimo livello, condite con grande apporto difensivo e offensivo, con dribbling, sgaloppate, assist e gol.

Se il giocatore umbro continuerà su questo livello, il Napoli e Antonio Conte avranno un asso nella manica straordinario.