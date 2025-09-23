I principali quotidiani sportivi hanno celebrato la straordinaria prestazione di Leonardo Spinazzola nella sfida contro il Pisa. Il terzino azzurro ha giocato un ruolo decisivo, contribuendo alla vittoria con un assist per Billy Gilmour, che ha sbloccato il risultato e una splendida rete personale che aveva momentaneamente portato il Napoli sul 2-1. Spinazzola sta attraversando un periodo di forma eccezionale, come sottolineato dai voti alti ricevuti nelle pagelle della stampa nazionale. Il Corriere dello Sport gli attribuisce un 7,5, definendolo il protagonista assoluto della gara. Ha infatti fornito un assist determinante per Gilmour, siglato un gol spettacolare da fuori area e tentato un nuovo assist per Højlund, fermato però da un fuorigioco millimetrico. Anche la Gazzetta dello Sport si esprime positivamente, con un voto di 7. L’azzurro si è inventato un gol con dribbling e tiro da fuori area, una giocata atipica per lui ma che ha segnato la differenza. Tuttosport lo elegge migliore in campo con un 7. Dà un contributo fondamentale nell’inizio delle azioni per il vantaggio e nel sigillo personale che ha fatto esplodere lo stadio Maradona.