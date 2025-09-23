Lucca: “Sono felicissimo a Napoli. Vi svelo perché facevo fatica all’inizio. Sul gol…”

Lorenzo Lucca, attaccante azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Pisa. Ecco quanto evidenziato:

“Sono felicissimo, dobbiamo continuare così. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa, siamo un gruppo fantastico. Cerchiamo sempre di aiutarci, un gruppo così non l’ho mai incontrato. Sono contento di far parte di questa squadra”.

“E’ un gol che spesso alleno, tanto istinto. Sono contento per la vittoria della squadra perché abbiamo sofferto ma vinto da grande squadra”.

“Sto migliorando di settimana in settimana. Non ero abituato a questi carichi di lavori e a questi movimenti, ma sono felice di essere allenato da Conte. I primi giorni facevo fatica per i tanti carichi di lavoro, ora mi sento meglio e credo molto nel lavoro che faccio tutti i giorni”.