Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio ha condiviso un’importante novità riguardo al Napoli sul suo sito. Secondo quanto riportato, nella giornata di oggi, martedì 23, il Napoli ufficializzerà il rinnovo contrattuale di Matteo Politano. L’esterno italiano, figura chiave nello schema tattico di Antonio Conte, si appresta a firmare un accordo che lo legherà al club fino al 2028. Classe 1993, Politano ha collezionato 238 presenze con la maglia partenopea, contribuendo con 34 gol e 35 assist. Di seguito il post dell’esperto:

Domani il @sscnapoli annuncerà il rinnovo di Politano. Il giocatore firma fino al 2028 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 22, 2025