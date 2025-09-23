Conte: “Oggi ci siamo rovinati da solo, ma ho un gruppo fantastico. Ho bisogno di parlare con la squadra, su Lucca…”

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Pisa. Ecco quanto evidenziato:

“Questo è veramente un bel gruppo. I nuovi si sono integrati benissimo e sono davvero felice di questi ragazzi. Oggi ci siamo rovinati la partita da soli. Io sono stato calciatore e so benissimo cosa si prova quando subisci un secondo gol come quello che abbiamo subito. Inizi ad avere paura e non è facile vincere. Manchester è una partita che ha lasciato a tutti l’amaro in bocca, era già difficile in 11, figuriamoci in 10… Sono comunque felice dell’approccio e di non aver preso un’imbarcata perché avrebbe inciso sul il futuro…”

“Ho bisogno di parlare con i ragazzi per capire cosa è successo. Devo capire se c’è stato un eccesso di consapevolezza o superficialità. La sensazione dal campo è quella che conta. Sono situazione dove dovremo lavorare e migliorare. Ci sono tanti margini di miglioramento, soprattutto con i ragazzi nuovi”.

“Lucca? Dobbiamo avere pazienza con i ragazzi appena arrivati. Sono arrivati 9 giocatori, non 1, che si ritrovano lo scudetto sulla maglia in una città come Napoli. Bisogna avere pazienza, con Lorenzo stiamo lavorando tanto perché ha qualità importanti ma deve fare uno step in più, così come Rasmus. Sono arrivati 9 giocatori nuovi, significa mezza squadra. Bisognerà fare esperienza giocando, non basta l’allenamento. Questo per noi è un anno difficile perché ci stiamo strutturando per la giocare campionato e Champions, per molti giocatori è il primo anno che affrontano una doppia competizione. Manteniamo l’equilibrio, Napoli deve proteggere questa squadra”.