L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato la partita di ieri contro il Pisa, evidenziando luci e ombre della prestazione. Secondo il quotidiano la capolista se ne va ma ci sono state tante difficoltà emerse nel finale dell’incontro. Il risultato, naturalmente positivo con la quarta vittoria consecutiva e la Juventus ora distante soltanto due punti, non deve far ignorare alcuni campanelli d’allarme. Non si parla di fuga vera e propria, ma di un primo strappo significativo. Il 3-2 contro un Pisa instancabile e coraggioso è arrivato al termine di una partita sofferta fino al 96’, col rischio di perdere punti e alcune disattenzioni difensive evidenti. In particolare, sul secondo gol di Lorran, schierato da Gilardino per Marin sul 2-1 con l’intenzione di cercare il colpo decisivo. Il giocatore, servito da Di Lorenzo, ha poi segnato in uno degli episodi più sfortunati per il capitano. È un possibile indice delle difficoltà derivanti dalla gestione degli impegni europei. Ma già a Firenze il finale era stato caotico. Occorre dunque riflettere e intervenire con correttivi. Nella sfida contro la Fiorentina, dopo il 3-1 finale di Ranieri c’è stata preceduto da sofferenza nei minuti precedenti al novantesimo, un segnale che si ripete e che richiede un’attenzione particolare per evitare ulteriori complicazioni nelle prossime gare.